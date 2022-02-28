АТОР: Туроператоры приостановили продажу туров в Доминикану, на Кубу и в Мексику

Российские туроператоры приостановили продажу туров по ряду направлений. Так, с 28 февраля стали недоступны туры на все даты в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу. Об этом информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своём сайте.

"В системах бронирования туроператоров вечером 27 февраля стали недоступны туры на все даты начиная с 28 февраля в Доминикану, Мексику, Кубу, Венесуэлу. Поиск туров на мартовские даты в системах бронирования показывает отсутствие рейсов на выбранные даты при попытке приобрести тур онлайн", — говорится в сообщении.

Как отмечает АТОР, трансатлантические перелёты прекращаются одними из первых после Европы. Так, авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы в США и Мексику, недоступны полёты в столицу Кубы Гавану до конца марта. Перевозчик Azur Air объявил об отмене рейсов в Доминикану, на Кубу и в Мексику. В АТОР предполагают, что в ближайшие дни это же сделают Nordwind и Royal Flight, с 28 февраля по всем карибским направлениям будут планироваться только вывозные рейсы.

Как уточняет организация, такое решение было принято не только в связи с рисками изъятия самолётов из-за санкций, но и из-за времени облёта.