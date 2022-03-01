Москвичам посоветовали не ждать "настоящей" весны в начале марта

В начале марта в Москве и окрестностях ожидается комфортная погода, но "настоящей весны" ещё не ожидается. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на два – четыре градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Ближайшей ночью температура в Москве опустится до -9 градусов. По области будет от 9 до 14 градусов мороза. Днём — от +1 до +3 градусов. Следующей ночью будет чуть теплее, но тоже довольно холодно: 8–10 градусов мороза в Москве и 7–12 градусов в области. А днём всё те же температуры", — рассказал Леус "Вечерней Москве".

В четверг, пятницу и субботу в столице почувствуют влияние северной периферии циклона, который пройдёт по южной части Европейской России, рассказал эксперт. Москву он "заденет северным краем": погода станет облачной и более ветреной, понизится атмосферное давление и пройдёт небольшой мокрый снег. В воскресенье этот циклон уйдёт и вернётся антициклон.

Синоптик предупредил: не стоит ждать "настоящую" весну в первых числах месяца. Чаще всего в столице климатические свойства этого сезона начинают проявляться только после 20 марта.