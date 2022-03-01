Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром национальной обороны Турции

Хулуси Акар поделился с генералом Российской армии своим мнением относительно операции на территории Незалежной.

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.