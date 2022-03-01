Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром национальной обороны Турции
Хулуси Акар поделился с генералом Российской армии своим мнением относительно операции на территории Незалежной.
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
"1 марта состоялся телефонный разговор Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Состоялся обмен мнениями по ситуации на Украине", — уточнили в Минобороны.
Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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