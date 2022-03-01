Наследный принц Абу-Даби признал право России на обеспечение нацбезопасности
Наследный принц Абу-Даби Мухаммад Аль Нахайян. Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Он также сообщил о намерении ОАЭ продолжить сотрудничество с Москвой для поддержания стабильности на мировом энергетическом рынке.
Россия имеет право на обеспечение национальной безопасности, сказал наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммад бен Заид Аль Нахайян, комментируя российскую спецоперацию на Украине.
"Рассмотрена ситуация вокруг Украины. [Президент России] Владимир Путин подробно изложил причины, цели и задачи российской специальной военной операции по защите Донбасса. Мухаммад Аль Нахайян констатировал право России на обеспечение национальной безопасности", — сообщила пресс-служба Кремля после телефонного разговора Путина с принцем.
Также в ходе беседы они обсудили реализацию договорённостей стран в формате "ОПЕК плюс" и заявили о намерении продолжить сотрудничество для поддержания стабильности на мировом энергетическом рынке.
Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.