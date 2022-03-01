Наследный принц Абу-Даби признал право России на обеспечение нацбезопасности

Он также сообщил о намерении ОАЭ продолжить сотрудничество с Москвой для поддержания стабильности на мировом энергетическом рынке.

Россия имеет право на обеспечение национальной безопасности, сказал наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммад бен Заид Аль Нахайян, комментируя российскую спецоперацию на Украине.

"Рассмотрена ситуация вокруг Украины. [Президент России] Владимир Путин подробно изложил причины, цели и задачи российской специальной военной операции по защите Донбасса. Мухаммад Аль Нахайян констатировал право России на обеспечение национальной безопасности", — сообщила пресс-служба Кремля после телефонного разговора Путина с принцем.