Зеленский заявил, что Киев отзывает послов из Грузии и Киргизии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Instagram / zelenskiy_official
Это связано с оправданием агрессии против Украины и с неморальной позицией по отношению к санкциям.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Незалежная в немедленном порядке отзывает своих послов из Грузии и Киргизии.
"Немедленно отзываем посла из Киргизии на консультации за оправдание агрессии против Украины. Немедленно отзываем посла из Грузии за преграды для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям", — заявил украинский президент в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.