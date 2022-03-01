Зеленский заявил, что Киев отзывает послов из Грузии и Киргизии

Это связано с оправданием агрессии против Украины и с неморальной позицией по отношению к санкциям.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Незалежная в немедленном порядке отзывает своих послов из Грузии и Киргизии.

"Немедленно отзываем посла из Киргизии на консультации за оправдание агрессии против Украины. Немедленно отзываем посла из Грузии за преграды для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям", — заявил украинский президент в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.