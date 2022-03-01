Зеленский назначил главой Киевской военной администрации генерала Жернова
По его словам, это необходимо для обороны столицы, однако Кличко также останется на своём посту мэра Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Николая Жернова главой Киевской городской военной администрации. Он объяснил это необходимостью усилить оборону столицы.
"Я утвердил решение на время войны назначить главой Киевской городской военной администрации профессионального военного, чтобы гарантировать оборону города, чтобы блокировать врагу подступы к столице", — пояснил Зеленский.
Он добавил, что мэром города по-прежнему останется Виталий Кличко. Назначение Жернова — лишь временная мера.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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