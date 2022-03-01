Зеленский назначил главой Киевской военной администрации генерала Жернова

По его словам, это необходимо для обороны столицы, однако Кличко также останется на своём посту мэра Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Николая Жернова главой Киевской городской военной администрации. Он объяснил это необходимостью усилить оборону столицы.

"Я утвердил решение на время войны назначить главой Киевской городской военной администрации профессионального военного, чтобы гарантировать оборону города, чтобы блокировать врагу подступы к столице", — пояснил Зеленский.