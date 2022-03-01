Мишустин: Иностранным инвесторам временно ограничат выход из российских активов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что иностранному бизнесу планируется на время ограничить выход из российских активов. Глава кабмина пояснил, что в текущей ситуации, связанной с санкциями, иностранные инвесторы вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением.

"Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов", — сказал он на совещании по противодействию санкциям.

При этом Мишустин подчеркнул, что российские власти открыты к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами, и добавил, что по-прежнему рассматривают иностранный бизнес как потенциальных партнёров.