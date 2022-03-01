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1 марта, 11:23

Мишустин: Иностранным инвесторам временно ограничат выход из российских активов

При этом глава кабмина отметил, что российские власти открыты к диалогу с конструктивно настроенными партнёрами.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что иностранному бизнесу планируется на время ограничить выход из российских активов. Глава кабмина пояснил, что в текущей ситуации, связанной с санкциями, иностранные инвесторы вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением.

"Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов", — сказал он на совещании по противодействию санкциям.

При этом Мишустин подчеркнул, что российские власти открыты к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами, и добавил, что по-прежнему рассматривают иностранный бизнес как потенциальных партнёров.

Мишустин назвал санкции ожидаемыми и анонсировал ряд решений по поддержке экономики

Мишустин назвал санкции ожидаемыми и анонсировал ряд решений по поддержке экономики

Ранее Лайф писал, что Мишустин возглавит оперштаб по противодействию санкциям. В своей работе новая структура уделит особое внимание мерам по поддержке отечественного бизнеса в условиях западных ограничений.

Мишустин: У РФ есть соображения, каким должен быть ответ на санкции

Мишустин: У РФ есть соображения, каким должен быть ответ на санкции

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции.


Обложка © Kremlin.ru

Николь Вербер

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