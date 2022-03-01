В Сети выдали фото датчанки с автоматом за снимок "воюющей за Киев" жены Зеленского

Дотошные пользователи заметили, что форма на девушке датская, а сам снимок неожиданно нашёлся в популярном фотохранилище с датой от 2021 года.

Очередной фейк об Украине, на этот раз — очень низкого качества. Жену украинского президента Владимира Зеленского без её ведома "отправили воевать за Киев", в доказательство тому в Сети распространили фото девушки в военной форме и с автоматом, внешне похожей на Елену Зеленскую, пишет kp.ru.

Авторы фейка хвалили первую леди Украины, "взявшую в руки автомат". Но обман очень быстро был раскрыт. Внимательные пользователи уже выяснили, что снимок взят в фотобанке Shutterstock и под ним стоит дата 20 августа 2021 года. А главное, на девушке форма вовсе не украинская, а датская. Шеврон с трезубом нашит потому, что сделана фотография в Киеве на репетиции парада ко Дню независимости Украины. Все, кто проходил тогда в строю, имели подобный шеврон — даже иностранные военные.