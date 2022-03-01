В Сети выдали фото датчанки с автоматом за снимок "воюющей за Киев" жены Зеленского
Жена президента Украины Владимира Зеленского (слева) и фотоподделка о её участии в боях за Киев (справа). Фото © Wikipedia, Twitter / The Bass Player
Дотошные пользователи заметили, что форма на девушке датская, а сам снимок неожиданно нашёлся в популярном фотохранилище с датой от 2021 года.
Очередной фейк об Украине, на этот раз — очень низкого качества. Жену украинского президента Владимира Зеленского без её ведома "отправили воевать за Киев", в доказательство тому в Сети распространили фото девушки в военной форме и с автоматом, внешне похожей на Елену Зеленскую, пишет kp.ru.
Авторы фейка хвалили первую леди Украины, "взявшую в руки автомат". Но обман очень быстро был раскрыт. Внимательные пользователи уже выяснили, что снимок взят в фотобанке Shutterstock и под ним стоит дата 20 августа 2021 года. А главное, на девушке форма вовсе не украинская, а датская. Шеврон с трезубом нашит потому, что сделана фотография в Киеве на репетиции парада ко Дню независимости Украины. Все, кто проходил тогда в строю, имели подобный шеврон — даже иностранные военные.
Ранее Лайф писал, что Сеть заполонило множество фейков о военной операции, проводимой Москвой на Украине, — "Операции Z". Эксперты привели несколько ярких примеров, как штампуются подделки украинскими и западными источниками информации. А постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что против России ведётся информационная война — удары ВСУ по гражданским объектам приписываются российским военным. Министерство обороны России призвало все СМИ не распространять недостоверные сведения о происходящем на Украине. При этом на Западе российские СМИ подвергаются цензуре и запрету — в частности, канал RT и агентство Sputnik.