Кремль продолжает считать Зеленского легитимным президентом Украины

По словам Пескова, именно действующий глава украинского государства "может дать команду сложить оружие и тогда не будет никаких жертв".

Кремль продолжает считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что Зеленский как президент Украины "может дать команду сложить оружие и тогда не будет никаких жертв".

При этом вопрос о том, находится ли Киев под контролем сил, которые нужно денацифицировать, представитель Кремля перенаправил в Минобороны.