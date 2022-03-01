Кремль продолжает считать Зеленского легитимным президентом Украины
По словам Пескова, именно действующий глава украинского государства "может дать команду сложить оружие и тогда не будет никаких жертв".
Кремль продолжает считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что Зеленский как президент Украины "может дать команду сложить оружие и тогда не будет никаких жертв".
При этом вопрос о том, находится ли Киев под контролем сил, которые нужно денацифицировать, представитель Кремля перенаправил в Минобороны.
"Не могу ответить на этот вопрос, я не владею обстановкой на месте", — добавил он.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © Shutterstock