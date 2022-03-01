Песков не видит оснований для дела против России из-за "Операции Z"

При этом пресс-секретарь президента напомнил, что страна даже не является участницей МУС.

Представитель Кремля Дмитрий Песков категорически отверг высказывания главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о якобы весомых основаниях для дела против России в связи с событиями на Украине.