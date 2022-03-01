Песков не видит оснований для дела против России из-за "Операции Z"
При этом пресс-секретарь президента напомнил, что страна даже не является участницей МУС.
Представитель Кремля Дмитрий Песков категорически отверг высказывания главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о якобы весомых основаниях для дела против России в связи с событиями на Украине.
"Мы категорически это отвергаем. И потом всё же Россия не является участницей МУС", — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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