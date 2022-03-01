"Лезут не в своё дело": Сенатор Цеков раскрыл цели прокурора МУС, захотевшего расследовать ситуацию на Украине

Все международные организации уже давно заняли позицию обвинения по отношению к Москве, уверен политик.

Обращение Киева в Международный уголовный суд за якобы беспристрастным расследованием ситуации на Украине никак не изменит ситуацию. Все подобные организации уже заняли обвинительную позицию по отношению к России, а их цель — получить дополнительные средства, считает член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Сейчас все эти структуры, которые созданы Западом, они сейчас все усердствуют нанесению максимального ущерба России. Они лезут не в своё дело и просят финансовой поддержки", — уточнил он в беседе с Лайфом.