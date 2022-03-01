"Лезут не в своё дело": Сенатор Цеков раскрыл цели прокурора МУС, захотевшего расследовать ситуацию на Украине
Все международные организации уже давно заняли позицию обвинения по отношению к Москве, уверен политик.
Обращение Киева в Международный уголовный суд за якобы беспристрастным расследованием ситуации на Украине никак не изменит ситуацию. Все подобные организации уже заняли обвинительную позицию по отношению к России, а их цель — получить дополнительные средства, считает член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
"Сейчас все эти структуры, которые созданы Западом, они сейчас все усердствуют нанесению максимального ущерба России. Они лезут не в своё дело и просят финансовой поддержки", — уточнил он в беседе с Лайфом.
Сенатор пояснил, что данное дело даже не подсудно Международному уголовному суду. Здесь нужно проводить расследование за расследованием, а также вспомнить все предыдущие войны, которые развязал Запад. Ирак, Сирия, Ливия — все эти государства до сих пор в руинах от "демократических" действий Европы и США. По словам Цекова, Великобритания — яркий пример того, как страна добивалась своего величия, уничтожая миллионы, десятки миллионов человек. Поэтому эксперт уверен: расследование нужно и по вопросу Украины, и по другим государствам, пострадавшим от Запада.
Ранее сообщалось, что прокуратура Международного уголовного суда (МУС) планирует направить запрос в палату предварительного производства для открытия полноценного расследования ситуации на Украине. Об этом попросил Киев. Также президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что страна пожаловалась на Россию в Международный суд ООН в Гааге. А украинский постпред при ООН Кислица призвал к срочному заседанию суда.
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