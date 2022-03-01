Мэр Горловки показал последствия украинских обстрелов
На фото зафиксированы повреждения жилых домов. Кроме того, две трети города остались без электричества.
Мэр Горловки Иван Приходько показал последствия попадания украинских снарядов по улицам Кирова, Болотникова и Дубинина. На фотографиях зафиксированы повреждения жилых домов. Кроме того, две трети города остались без электричества из-за обстрелов ВСУ.
По данным на утро 1 марта, в Горловке обстрелами повреждено более 15 домостроений. Пять человек были ранены.
Всего же за 12 дней эскалации в ДНР погибло 20 мирных жителей, ещё 62 пострадали. Зафиксировано 678 фактов ведения огня украинскими военными, из них 561 — с применением тяжёлого вооружения.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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