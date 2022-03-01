СЦКК: Украинские силовики за 15 минут обстреляли Горловку и Южное Зайцево

По словам мэра Горловки Ивана Приходько, пострадало два человека, к ним выехала бригада скорой медицинской помощи.

Украинские военнослужащие за 15 минут выпустили 14 мин и восемь снарядов по населённым пунктам Горловка и Зайцево Южное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

По словам мэра Горловки Ивана Приходько, в результате обстрела пострадали двое мирных граждан.

"В результате обстрела Горловки с позиций ВФУ (Вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) пострадало двое мирных граждан по ул. Дубинина, 6. Скорая помощь выехала на адрес. Также зафиксированы попадания украинских снарядов по посёлку Гольмовский в районе очистных сооружений. По ул. Голованова и ул. Введенского, 80 пробит газопровод с возгоранием", — написал Приходько в своём телеграм-канале.

Ранее Народная милиция ДНР заявила о предотвращении диверсий со стороны ВСУ. В частности, по данным Донецка, группа украинских диверсантов хотела подорвать ёмкость для хранения аммиака на заводе "Стирол" в Горловке. Во время нападения был ранен охранник предприятия, обнаруживший группу. Ему оказали медицинскую помощь, угрозы жизни мужчины нет.