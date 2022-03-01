Замглавы МИД Сирии Джафари заявил о планах Запада отрезать Европу от российского газа
Дипломат считает, что США спровоцировали конфликт на Украине для блокировки поставок топлива в ЕС.
США разрабатывали план по блокировке "Северного потока" и "Северного потока – 2" задолго до начала российской операции по защите Донбасса. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джафари. По его мнению, Вашингтон намеренно спровоцировал Киев на конфликт с Москвой, чтобы Европа начала испытывать проблемы с импортом российского газа.
"Американцы были нацелены на "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", по которым идёт российский газ в Европу, до начала событий на Украине. Поэтому Байден вызвал катарского эмира в Вашингтон и обсудил с ним возможности Катара удовлетворить потребности Европы в поставках газа в случае необходимости", — пояснил Джафари в интервью РИА "Новости".
По словам сирийского политика, Байден не мог предвидеть, что президент России Владимир Путин начнёт военную спецоперацию. Джафари отметил, что своими действиями США пытались использовать экономику для достижения политических целей.
Ранее Лайф писал, что в Европе значительно выросла стоимость газа. Это произошло на фоне обострения ситуации вокруг Украины и введения санкций против России. После признания Москвой ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал решение Берлина. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".
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