Дипломат считает, что США спровоцировали конфликт на Украине для блокировки поставок топлива в ЕС.

США разрабатывали план по блокировке "Северного потока" и "Северного потока – 2" задолго до начала российской операции по защите Донбасса. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джафари. По его мнению, Вашингтон намеренно спровоцировал Киев на конфликт с Москвой, чтобы Европа начала испытывать проблемы с импортом российского газа.

"Американцы были нацелены на "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", по которым идёт российский газ в Европу, до начала событий на Украине. Поэтому Байден вызвал катарского эмира в Вашингтон и обсудил с ним возможности Катара удовлетворить потребности Европы в поставках газа в случае необходимости", — пояснил Джафари в интервью РИА "Новости".