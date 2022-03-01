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Опубликовано 1 марта 2022, 04:55

В Канаде вандалы облили краской двери Русской православной церкви

Архиепископ Гавриил связал произошедшее с протестами против спецоперации России по защите Донбасса.

В канадском городе Калгари вандалы испачкали краской двери русской православной церкви. Об этом рассказал архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил.

"Вчера протестующие собрались у нашей церкви в Торонто. Наша церковь в Калгари подверглась нападению вандалов. Они испачкали красной краской её двери. Такое тоже происходит, что неприемлемо", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

По мнению архиепископа, инцидент связан с протестами против специальной операции по защите Донбасса. Как пояснил священнослужитель, в Канаде живёт большая украинская община, а среди прихожан помимо украинцев есть также русские и белорусы. Архиепископ добавил, что церковь в первую очередь должна заботиться о духовном, а не о политических аспектах жизни.

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Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Pixabay

Юлия Коновалова
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