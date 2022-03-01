В Канаде вандалы облили краской двери Русской православной церкви

Архиепископ Гавриил связал произошедшее с протестами против спецоперации России по защите Донбасса.

В канадском городе Калгари вандалы испачкали краской двери русской православной церкви. Об этом рассказал архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил.

"Вчера протестующие собрались у нашей церкви в Торонто. Наша церковь в Калгари подверглась нападению вандалов. Они испачкали красной краской её двери. Такое тоже происходит, что неприемлемо", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".