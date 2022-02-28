ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 20:40

Народная милиция ЛНР предупредила о подготовке ВСУ провокаций с аммиаком в Северодонецке

Представитель ведомства заявил, что Луганск в очередной раз призывает украинских военных сложить оружие. Иван Филипоненко подчеркнул, что им гарантируют жизнь.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинские военные заминировали склады с аммиаком в подконтрольном Киеву городе Северодонецке.

"По поступившей нам информации, в населённом пункте Северодонецк украинские боевики заминировали склады с аммиаком и в ближайшие сутки планируют совершить их подрыв с целью впоследствии обвинить Народную милицию ЛНР в этой провокации", — говорится в заявлении Филипоненко, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Жители Станицы Луганской показали Лайфу последствия обстрелов ВСУ из РСЗО "Смерч"
Жители Станицы Луганской показали Лайфу последствия обстрелов ВСУ из РСЗО "Смерч"

Представитель народной милиции заявил, что Луганск в очередной раз призывает украинских военных сложить оружие.

"Переходите на нашу сторону, мы гарантируем вам жизнь! Украинских же националистов мы предупреждаем о неминуемой ликвидации за преступления против человечности!" — заявил Филипоненко.

Пять жителей ДНР погибли в результате обстрелов Горловки и Донецка со стороны ВСУ
Пять жителей ДНР погибли в результате обстрелов Горловки и Донецка со стороны ВСУ

Ранее Народная милиция ДНР заявила о предотвращении диверсий со стороны ВСУ. В частности, по данным Донецка, группа украинских диверсантов хотела подорвать ёмкость для хранения аммиака на заводе "Стирол" в Горловке. Во время нападения был ранен охранник предприятия, обнаруживший группу. Ему оказали медицинскую помощь, угрозы жизни мужчины нет.

BannerImage

Обложка © ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar