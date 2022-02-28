Народная милиция ЛНР предупредила о подготовке ВСУ провокаций с аммиаком в Северодонецке
Представитель ведомства заявил, что Луганск в очередной раз призывает украинских военных сложить оружие. Иван Филипоненко подчеркнул, что им гарантируют жизнь.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинские военные заминировали склады с аммиаком в подконтрольном Киеву городе Северодонецке.
"По поступившей нам информации, в населённом пункте Северодонецк украинские боевики заминировали склады с аммиаком и в ближайшие сутки планируют совершить их подрыв с целью впоследствии обвинить Народную милицию ЛНР в этой провокации", — говорится в заявлении Филипоненко, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Представитель народной милиции заявил, что Луганск в очередной раз призывает украинских военных сложить оружие.
"Переходите на нашу сторону, мы гарантируем вам жизнь! Украинских же националистов мы предупреждаем о неминуемой ликвидации за преступления против человечности!" — заявил Филипоненко.
Ранее Народная милиция ДНР заявила о предотвращении диверсий со стороны ВСУ. В частности, по данным Донецка, группа украинских диверсантов хотела подорвать ёмкость для хранения аммиака на заводе "Стирол" в Горловке. Во время нападения был ранен охранник предприятия, обнаруживший группу. Ему оказали медицинскую помощь, угрозы жизни мужчины нет.
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