Народная милиция ЛНР предупредила о подготовке ВСУ провокаций с аммиаком в Северодонецке

Представитель ведомства заявил, что Луганск в очередной раз призывает украинских военных сложить оружие. Иван Филипоненко подчеркнул, что им гарантируют жизнь.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинские военные заминировали склады с аммиаком в подконтрольном Киеву городе Северодонецке.

"По поступившей нам информации, в населённом пункте Северодонецк украинские боевики заминировали склады с аммиаком и в ближайшие сутки планируют совершить их подрыв с целью впоследствии обвинить Народную милицию ЛНР в этой провокации", — говорится в заявлении Филипоненко, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Представитель народной милиции заявил, что Луганск в очередной раз призывает украинских военных сложить оружие.

"Переходите на нашу сторону, мы гарантируем вам жизнь! Украинских же националистов мы предупреждаем о неминуемой ликвидации за преступления против человечности!" — заявил Филипоненко.