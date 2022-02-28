Жители Станицы Луганской показали Лайфу последствия обстрелов ВСУ из РСЗО "Смерч"
Украинские военные обстреляли посёлок при отступлении. Боеприпасы лежат буквально на территории частных домов. Некоторые из них повредили жильё местных жителей.
Жители Станицы Луганской показали последствия обстрела посёлка украинскими военными из РСЗО "Смерч" . Видео © LIFE / Антон Старков
Вооружённые силы Украины при отступлении обстреляли Станицу Луганскую из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Лайф публикует видео из посёлка, который ранее перешёл под контроль сил Луганской Народной Республики.
ВСУ при отходе обстреливали населённый пункт из РСЗО "Смерч", начинённой кассетными боеприпасами, которые запрещены международными конвенциями. На снятых кадрах видны неразорвавшиеся боеприпасы, лежащие на территории частных домов.
"Вот это всё взрывалось, я туда уже со спиннингом оттащил. Вон они лежат, десять штук не взорванных. Они вот тут у меня все валялись... Оттуда вон прилетело... Когда они [ВСУ] уже уезжали... Я как раз был в хате. Мне помимо того, что пробило крышу, пробило потолок, аж в хате линолеум прогорел. Они [ВСУ] ж уезжали, стреляли по нам", — сказал местный житель.
"Ну грохотало сильно, конечно. Смотрю — дым идёт. Потом смотрю — что-то торчит, я ушёл сразу, я не знаю, что это такое", — отметил другой житель, в огороде которого лежит украинский снаряд.
Напомним, 24 февраля сообщалось, что ЛНР взяла под контроль город Счастье и Станицу Луганскую. 26 февраля Народная милиция ЛНР заявила об освобождении КПП Станица Луганская и центральной части посёлка.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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