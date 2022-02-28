Без воды и света из-за обстрелов ВСУ остаются почти 20 населённых пунктов ЛНР

Чтобы восстановить насосные станции, потребуется порядка миллиона рублей, отметил глава районной администрации республики.

В 19 населённых пунктах Славяносербского района ЛНР уже три дня нет света и воды. Об этом сообщил глава района Сергей Крамаренко. Он пояснил, что ВСУ целенаправленно стреляют по насосным станциям.

"За ближайшие три дня у нас порядка 19 объектов жизнеобеспечения, то есть населённых пунктов, остаются без электроснабжения и водоснабжения", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".