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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 14:57

Без воды и света из-за обстрелов ВСУ остаются почти 20 населённых пунктов ЛНР

Чтобы восстановить насосные станции, потребуется порядка миллиона рублей, отметил глава районной администрации республики.

В 19 населённых пунктах Славяносербского района ЛНР уже три дня нет света и воды. Об этом сообщил глава района Сергей Крамаренко. Он пояснил, что ВСУ целенаправленно стреляют по насосным станциям.

"За ближайшие три дня у нас порядка 19 объектов жизнеобеспечения, то есть населённых пунктов, остаются без электроснабжения и водоснабжения", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По оценке Крамаренко, на восстановление насосных станций потребуется порядка одного миллиона рублей.

Напомним, сейчас на Украине проходит специальная военная операция по защите Донбасса — "Операция Z", о её проведении утром 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сказал, что украинские войска при отступлении с подконтрольных им территорий стараются нанести наибольший ущерб гражданскому населению. Лайф ведёт онлайн-трансляцию.

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Обложка © Getty Images

Татьяна Миссуми
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