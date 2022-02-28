Минобороны России: Войска ДНР завершают блокирование Мариуполя
Все населённые пункты, перешедшие под контроль Вооружённых сил РФ, продолжают жить в обычном режиме.
Подразделения Вооружённых сил ДНР, продолжая наступление, завершают блокирование Мариуполя, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения Вооружённых сил Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, завершают блокирование города Мариуполя. Все населённые пункты, перешедшие под контроль Вооружённых сил РФ, продолжают жить в обычном режиме. Функционируют объекты жизнеобеспечения населения, работает транспорт", — уточнил Конашенков.
По словам представителя Минобороны, большинство городских администраций осуществляют совместное с командованием российских войск соблюдение порядка. Он также сообщил, что в свою очередь группировка в ЛНР при огневой поддержке ВС РФ ведёт успешные наступательные действия, продвинувшись вперёд на 23 километра. Контроль установлен над населёнными пунктами Боровеньки и Новая Астрахань.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
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