Минобороны России: Войска ДНР завершают блокирование Мариуполя

По словам представителя Минобороны, большинство городских администраций осуществляют совместное с командованием российских войск соблюдение порядка. Он также сообщил, что в свою очередь группировка в ЛНР при огневой поддержке ВС РФ ведёт успешные наступательные действия, продвинувшись вперёд на 23 километра. Контроль установлен над населёнными пунктами Боровеньки и Новая Астрахань.