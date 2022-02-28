Три человека погибли и семь пострадали при обстреле общежития в Горловке со стороны ВСУ

При этом уточняется, что украинские военные до сих пор продолжают вести огонь по зданию на улице Кирова.

Три человека погибли, ещё семь пострадали в результате обстрела общежития в Горловке со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

"В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ общежития по улице Кирова, по предварительным данным, ранения различной степени тяжести получили семь человек, трое погибших", — говорится в сообщении.