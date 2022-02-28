Три человека погибли и семь пострадали при обстреле общежития в Горловке со стороны ВСУ
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При этом уточняется, что украинские военные до сих пор продолжают вести огонь по зданию на улице Кирова.
Три человека погибли, ещё семь пострадали в результате обстрела общежития в Горловке со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.
"В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ общежития по улице Кирова, по предварительным данным, ранения различной степени тяжести получили семь человек, трое погибших", — говорится в сообщении.
При этом украинские военные до сих пор продолжают вести огонь по зданию на улице Кирова. Точное количество жертв в настоящее время уточняется.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.