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Опубликовано 28 февраля 2022, 13:59

Три человека погибли и семь пострадали при обстреле общежития в Горловке со стороны ВСУ

Фото © Getty Images / Andrew Burton

Фото © Getty Images / Andrew Burton

При этом уточняется, что украинские военные до сих пор продолжают вести огонь по зданию на улице Кирова.

Три человека погибли, ещё семь пострадали в результате обстрела общежития в Горловке со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

"В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ общежития по улице Кирова, по предварительным данным, ранения различной степени тяжести получили семь человек, трое погибших", — говорится в сообщении.

При этом украинские военные до сих пор продолжают вести огонь по зданию на улице Кирова. Точное количество жертв в настоящее время уточняется.

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Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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Николь Вербер
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