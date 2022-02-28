В СПЧ призвали проверить законность получения гражданства РФ создателем "Орла и решки" Крапивиной

Там заявили, что многие получают паспорта, а после начинают критиковать страну, отмечая её посты, содержащие "русофобские высказывания и оскорбления действий властей" по поводу военной "Операции Z".

Член Совета по правам человека при Президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов направил в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ запрос о проверке обоснованности получения гражданства России продюсером и главой компании TeenSpirit Studio Нателлой Крапивиной. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Люди получают гражданство нашей страны (часто с нарушением российского законодательства), а потом начинают "поливать д...ом" всех и вся. А зачем нам тогда такие пассажиры, тем более граждане?" — подписал он публикацию.

Заявление Кирилла Кабанова о проверке обоснованности получения гражданства России Нателлой Крапивиной. Фото © Telegram / Кирилл Кабанов

Как уточняется, основой для заявления стали размещённые Крапивиной в соцсетях посты, которые содержали "жёсткую критику и неприязнь действий властей" России, а также "русофобские высказывания и оскорбления, агрессивные комментарии к публикациям в поддержку действий РФ".