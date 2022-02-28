Украинские метеостанции перестали делиться информацией о погоде с Россией

Международные договорённости, запрещающие обмен синоптическими данными между странами в случае конфликтов, отсутствуют, уточнил эксперт.

Начиная с 24 февраля метеорологические станции, расположенные на юге Украины перестали делиться с коллегами из России данными метеосводок, рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов газете "Петербургский дневник".

"Сегодня смотрел карту, много метеостанций ещё работают, кроме юго-востока. Но там изначально их и не было начиная с 2014 года, остальные сводки шли. Может быть, их стало меньше, но пока для нас Украина — это не чистое пятно. Все станции южнее Киева есть: Кировоград, Светловодск, Полтава работают, всё вплоть до города Изюма, это самая последняя точка перед юго-востоком. Но весь юг действительно молчит, кроме Одессы, Одесса есть", — поделился синоптик.

Колесов объяснил, что обострение ситуации на Украине не окажет большого влияния на точность прогнозов погоды. Он также подчеркнул, что международные договорённости, запрещающие обмен синоптическими данными между странами в случае конфликтов, отсутствуют. Эксперт отметил, что для России метеосводки с Украины сейчас не важны вообще, а у военных есть своя метеослужба вооружённых сил, при этом для каждого рода войск предусматривается своя специфика.