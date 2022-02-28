ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 13:21
7864

Путин поручил сохранить кредитные ставки в договорах, заключённых до увеличения ключевой до 20%

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Сегодня Банк России принял решение значительно повысить этот показатель — до 20% годовых. В регуляторе объяснили шаг "кардинально изменившимися внешними условиями для российской экономики".

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключённых до увеличения ключевой ставки ЦБ до 20%. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того как ключевая ставка была увеличена до 20%", — отметил представитель Кремля.

Экономист Беляев успокоил россиян, взявших кредит до повышения ключевой ставки до 20%
Экономист Беляев успокоил россиян, взявших кредит до повышения ключевой ставки до 20%

Напомним, 28 февраля Банк России принял решение значительно повысить ключевую ставку — до 20% годовых. В регуляторе объяснили этот шаг "кардинально изменившимися внешними условиями для российской экономики". При этом ранее эксперты не исключали, что произойдёт подобное повышение после начала специальной военной операции по защите Донбасса.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Кредиты
  • Ключевая ставка
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Центробанк
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar