Путин поручил сохранить кредитные ставки в договорах, заключённых до увеличения ключевой до 20%
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Сегодня Банк России принял решение значительно повысить этот показатель — до 20% годовых. В регуляторе объяснили шаг "кардинально изменившимися внешними условиями для российской экономики".
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключённых до увеличения ключевой ставки ЦБ до 20%. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того как ключевая ставка была увеличена до 20%", — отметил представитель Кремля.
Напомним, 28 февраля Банк России принял решение значительно повысить ключевую ставку — до 20% годовых. В регуляторе объяснили этот шаг "кардинально изменившимися внешними условиями для российской экономики". При этом ранее эксперты не исключали, что произойдёт подобное повышение после начала специальной военной операции по защите Донбасса.