Путин поручил сохранить кредитные ставки в договорах, заключённых до увеличения ключевой до 20%

Сегодня Банк России принял решение значительно повысить этот показатель — до 20% годовых. В регуляторе объяснили шаг "кардинально изменившимися внешними условиями для российской экономики".

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключённых до увеличения ключевой ставки ЦБ до 20%. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.