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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 05:45
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"Дело житейское": Глава ДНР Пушилин попал под обстрел в селе к северо-востоку от Мариуполя

Руководитель Донецкой Народной Республики отметил, что всё в порядке. Ранее он заявил, что ВСУ "практически взяли в заложники" жителей Мариуполя и не выпускают их.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 27 февраля попал под обстрел в селе Павлополь к северо-востоку от Мариуполя. Об этом он сам сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Дело житейское, всё в порядке", — прокомментировал инцидент Пушилин.

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Ранее глава ДНР заявил, что Вооружённые силы Украины "практически взяли в заложники" жителей Мариуполя. По словам главы ДНР, горожан не выпускают, что не даёт Народной милиции республики провести операцию по занятию населённого пункта.

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Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

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Обложка © denis-pushilin.ru

Никита Никонов
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