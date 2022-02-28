"Дело житейское": Глава ДНР Пушилин попал под обстрел в селе к северо-востоку от Мариуполя
Руководитель Донецкой Народной Республики отметил, что всё в порядке. Ранее он заявил, что ВСУ "практически взяли в заложники" жителей Мариуполя и не выпускают их.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 27 февраля попал под обстрел в селе Павлополь к северо-востоку от Мариуполя. Об этом он сам сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
"Дело житейское, всё в порядке", — прокомментировал инцидент Пушилин.
Ранее глава ДНР заявил, что Вооружённые силы Украины "практически взяли в заложники" жителей Мариуполя. По словам главы ДНР, горожан не выпускают, что не даёт Народной милиции республики провести операцию по занятию населённого пункта.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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