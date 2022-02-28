"Дело житейское": Глава ДНР Пушилин попал под обстрел в селе к северо-востоку от Мариуполя

Руководитель Донецкой Народной Республики отметил, что всё в порядке. Ранее он заявил, что ВСУ "практически взяли в заложники" жителей Мариуполя и не выпускают их.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 27 февраля попал под обстрел в селе Павлополь к северо-востоку от Мариуполя. Об этом он сам сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Дело житейское, всё в порядке", — прокомментировал инцидент Пушилин.