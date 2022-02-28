Бастрыкин поручил расследовать применение пыток к российским военным со стороны ВСУ

В Следственном комитете подчеркнули, что такие действия являются серьёзным нарушением норм международного права.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил правоохранителям фиксировать каждый факт применения пыток к пленным со стороны украинских военных. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, украинские военные применяют пытки к захваченным в плен российским военным. Совершение подобных действий является серьёзным нарушением норм международного права", — говорится в сообщении.