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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 05:36
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Бастрыкин поручил расследовать применение пыток к российским военным со стороны ВСУ

В Следственном комитете подчеркнули, что такие действия являются серьёзным нарушением норм международного права.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил правоохранителям фиксировать каждый факт применения пыток к пленным со стороны украинских военных. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, украинские военные применяют пытки к захваченным в плен российским военным. Совершение подобных действий является серьёзным нарушением норм международного права", — говорится в сообщении.

По поручению Бастрыкина следователи должны будут в рамках возбуждённых уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства правонарушений и устанавливать виновных.

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Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Ранее ФСБ сообщила, что в Ростовской области упали три мины, выпущенные со стороны Украины. Всё произошло у населённого пункта Нижнекамышинский. Разрушений и пострадавших в результате стрельбы не было. По сведениям Следственного комитета России, снаряды с Украины не менее 14 раз прилетали в Ростовскую область. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Следственный комитет РФ

Александра Васильева
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