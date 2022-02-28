Член делегации Украины поделился своими ожиданиями от переговоров с Россией

Давид Арахамия рассчитывает, что после разрешения ситуации в стране власти Украины сделают "много выводов" и примут много "кадровых решений".

Член украинской делегации на переговорах с Россией, глава правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поделился ожиданиями от предстоящей встречи с представителями РФ.

"Надо их выслушать и спокойно взвесить все предложения и их влияние на интересы страны и её граждан", — написал Арахамия в "Фейсбуке".

Также депутат рассчитывает, что после разрешения ситуации в стране власти Украины сделают "много выводов" и примут много "кадровых решений".