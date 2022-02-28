Член делегации Украины поделился своими ожиданиями от переговоров с Россией
Давид Арахамия рассчитывает, что после разрешения ситуации в стране власти Украины сделают "много выводов" и примут много "кадровых решений".
Член украинской делегации на переговорах с Россией, глава правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поделился ожиданиями от предстоящей встречи с представителями РФ.
"Надо их выслушать и спокойно взвесить все предложения и их влияние на интересы страны и её граждан", — написал Арахамия в "Фейсбуке".
Также депутат рассчитывает, что после разрешения ситуации в стране власти Украины сделают "много выводов" и примут много "кадровых решений".
Напомним, переговоры России и Украины должны начаться утром 28 февраля в Белоруссии, предварительно в Гомельской области. Точное место встречи официально не раскрывается. Ранее СМИ сообщали, что переговоры состоятся на КПП Александровка — Вильча близ города Наровля.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
Давид Арахамия. Фото © sluga-narodu.com