Депутат Рады Кива: Власти Украины применяют тактику живого щита из мирных жителей

Парламентарий окрестил её "фашистской тактикой". Ранее постпред РФ при ООН Небензя говорил, что националисты в Незалежной используют граждан как живой щит.

Украинские власти используют тактику живого щита из мирных жителей. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

"Тактика живого щита — фашистская тактика, именно её сегодня применяет украинская власть", — сказал депутат в видеообращении в телеграм-канале.