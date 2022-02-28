Депутат Рады Кива: Власти Украины применяют тактику живого щита из мирных жителей
Парламентарий окрестил её "фашистской тактикой". Ранее постпред РФ при ООН Небензя говорил, что националисты в Незалежной используют граждан как живой щит.
Украинские власти используют тактику живого щита из мирных жителей. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
"Тактика живого щита — фашистская тактика, именно её сегодня применяет украинская власть", — сказал депутат в видеообращении в телеграм-канале.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что угрозу для жителей Украины сейчас представляют националисты, фактически взявшие их в заложники и использующие в качестве живого щита. Также он назвал враньём заявления об ударах ВС России по мирным объектам на Украине.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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