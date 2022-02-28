ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 04:57
7391

Депутат Рады Кива: Власти Украины применяют тактику живого щита из мирных жителей

Парламентарий окрестил её "фашистской тактикой". Ранее постпред РФ при ООН Небензя говорил, что националисты в Незалежной используют граждан как живой щит.

Украинские власти используют тактику живого щита из мирных жителей. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

"Тактика живого щита — фашистская тактика, именно её сегодня применяет украинская власть", — сказал депутат в видеообращении в телеграм-канале.

Депутат Рады Кива заявил, что Зеленский знал о российской "Операции Z"
Депутат Рады Кива заявил, что Зеленский знал о российской "Операции Z"

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что угрозу для жителей Украины сейчас представляют националисты, фактически взявшие их в заложники и использующие в качестве живого щита. Также он назвал враньём заявления об ударах ВС России по мирным объектам на Украине.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

BannerImage

Обложка © Telegram / Илья Кива

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Илья Кива
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar