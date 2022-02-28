Власти Мьянмы поддержали российскую "Операцию Z" по защите Донбасса
Официальный представитель военного руководства страны генерал Зо Мин Тун выразил надежду, что РФ сможет "с корнем уничтожить современный колониализм и политику мирового жандармского господства".
Власти Мьянмы поддерживают действия России в ситуации вокруг Украины, в частности проведение специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель военных властей страны генерал Зо Мин Тун.
"Во-первых, на мой взгляд, в ситуации с Украиной Россия предпринимает необходимые действия для сохранения и укрепления собственного государственного суверенитета. Во-вторых, Россия, как великая держава, обеспечивает равновесие мировых сил, которое позволяет поддерживать мир во всём мире", — приводит его слова РИА "Новости".
Генерал добавил, что позиция России — это пример поддержания мира на Земле для всех стран. По словам Зо Мин Туна, президент России Владимир Путин, правительство и народ РФ показали всему миру, что имеют более широкое видение мировых политических проблем. Он также выразил надежду, что РФ сможет "с корнем уничтожить современный колониализм и политику мирового жандармского господства".
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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