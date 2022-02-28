Власти Мьянмы поддержали российскую "Операцию Z" по защите Донбасса

Официальный представитель военного руководства страны генерал Зо Мин Тун выразил надежду, что РФ сможет "с корнем уничтожить современный колониализм и политику мирового жандармского господства".

Власти Мьянмы поддерживают действия России в ситуации вокруг Украины, в частности проведение специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель военных властей страны генерал Зо Мин Тун.

"Во-первых, на мой взгляд, в ситуации с Украиной Россия предпринимает необходимые действия для сохранения и укрепления собственного государственного суверенитета. Во-вторых, Россия, как великая держава, обеспечивает равновесие мировых сил, которое позволяет поддерживать мир во всём мире", — приводит его слова РИА "Новости".