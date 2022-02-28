Болсонару заявил, что Бразилия не поддержит антироссийские резолюции в ООН

По словам политика, его страна занимает нейтральную позицию, а дальнейшие решения будут приниматься исходя из практических соображений — с учётом партнёрства с Россией.

Бразилия не осуждает решение президента России Владимира Путина о проведении военной спецоперации по защите Донбасса, поэтому не поддержит антироссийские резолюции в ООН. Об этом сообщил бразильский лидер Жаир Болсонару.

"Никаких санкций или осуждения президента Путина. <...> Голос Бразилии не определяется и не привязан к какой-либо державе. Наш голос свободен и будет отдан в этом направлении. <...> Наша позиция с министром [иностранных дел Бразилии] Карлосом Франсой — это баланс. И мы не можем вмешиваться", — цитирует слова президента портал G1.

Болсонару отметил, что для российского лидера нет никакого интереса устраивать бойню. Он напомнил, что россияне и украинцы — это братские народы, причём немалая часть Украины говорит на русском языке. Политик также подчеркнул, что в принятии решений в отношении России Бразилия будет руководствоваться практическими соображениями, учитывая двустороннее партнёрство.