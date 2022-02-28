Болсонару заявил, что Бразилия не поддержит антироссийские резолюции в ООН
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Обложка © kremlin.ru
По словам политика, его страна занимает нейтральную позицию, а дальнейшие решения будут приниматься исходя из практических соображений — с учётом партнёрства с Россией.
Бразилия не осуждает решение президента России Владимира Путина о проведении военной спецоперации по защите Донбасса, поэтому не поддержит антироссийские резолюции в ООН. Об этом сообщил бразильский лидер Жаир Болсонару.
"Никаких санкций или осуждения президента Путина. <...> Голос Бразилии не определяется и не привязан к какой-либо державе. Наш голос свободен и будет отдан в этом направлении. <...> Наша позиция с министром [иностранных дел Бразилии] Карлосом Франсой — это баланс. И мы не можем вмешиваться", — цитирует слова президента портал G1.
Болсонару отметил, что для российского лидера нет никакого интереса устраивать бойню. Он напомнил, что россияне и украинцы — это братские народы, причём немалая часть Украины говорит на русском языке. Политик также подчеркнул, что в принятии решений в отношении России Бразилия будет руководствоваться практическими соображениями, учитывая двустороннее партнёрство.
На днях Болсонару обрушился с критикой на вице-президента за его слова о России. Бразильский лидер подчеркнул, что его правительство выступает за мир и не комментирует украинский конфликт. Болсонару также напомнил о позитивных итогах своего недавнего визита в Москву.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.