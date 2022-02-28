Болсонару — о Зеленском: Украинцы доверили определять судьбу нации юмористу
Бразильский лидер отметил, что жители Незалежной выбрали президентом комика. Болсонару пообещал выразить своё мнение в ходе выступления в ООН.
Судьбу Украины решает комик, которого избрали президентом. Об этом заявил бразильский лидер Жаир Болсонару.
"Комика избрали президентом Украины, народ доверил юмористу определение судьбы нации. Я буду ждать выступления в ООН, чтобы высказать своё мнение", — заявил политик в беседе с журналистами в Сан-Паулу.
А на днях Болсонару обрушился с критикой на вице-президента за его слова о России. Бразильский лидер подчеркнул, что его правительство выступает за мир и не комментирует украинский конфликт. Болсонару также напомнил о позитивных итогах своего недавнего визита в Москву.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского неадекватным.
Жаир Болсонару и Владимир Зеленский. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / jairmessiasbolsonaro / zelenskiy_official