Болсонару — о Зеленском: Украинцы доверили определять судьбу нации юмористу

"Комика избрали президентом Украины, народ доверил юмористу определение судьбы нации. Я буду ждать выступления в ООН, чтобы высказать своё мнение", — заявил политик в беседе с журналистами в Сан-Паулу.

А на днях Болсонару обрушился с критикой на вице-президента за его слова о России. Бразильский лидер подчеркнул, что его правительство выступает за мир и не комментирует украинский конфликт. Болсонару также напомнил о позитивных итогах своего недавнего визита в Москву.