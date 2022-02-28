Жительница Станицы Луганской поделилась радостью от прихода сил ЛНР: Смогу увидеть сына

Также Наталья выразила надежду, что жизнь в посёлке станет лучше. По её словам, хлеб, привезённый из Луганска, оказался в несколько раз дешевле, чем при Украине.

Жительница Станицы Луганской рассказала, почему рада, что посёлок перешёл под контроль сил Луганской Народной Республики.

"Смогу наконец увидеть сына. И сестру — она живёт в Белгородской области", — объяснила Наталья в беседе с РИА "Новости".

Она добавила, что от сына находится на расстоянии всего 15 км, однако они не виделись два года, потому что из-за пандемии контрольный пункт входа-выхода, расположенный как раз около станицы, закрыт. А с сестрой Наталья не виделась ещё больше — четыре года. Та живёт в России, в Белгородской области, куда добираться нужно также через Луганск.

Женщина отметила, что связь с родственниками поддерживает через мессенджер. Она звонила сыну, чтобы сообщить, что украинские силовики внезапно, в течение одной ночи, покинули станицу. Ночью они завели моторы и уехали. Местные жители подумали, что им на смену приедет новая группа ВСУ, однако никто не появился. Зато вскоре на улицы вышли люди в камуфляжах с белыми повязками. Сначала все подумали, что украинцы пошли сдаваться, но потом сельчане поняли, что это Народная милиция ЛНР.

Также Наталья выразила надежду, что теперь цены в Станице Луганской упадут. По её словам, "при Украине" сало и мясо ели только по праздникам.