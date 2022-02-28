Набиуллина: Все банки будут выполнять обязательства перед клиентами

Она напомнила, что ранее были введены регуляторные послабления для страховых компаний, профессиональных участников рынка.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина высказалась на брифинге по вопросу последствий санкций для российской экономики. Видео © Facebook / Банк России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заверила на фоне санкций западных стран из-за "Операции Z", что все российские банки будут выполнять обязательства перед клиентами и все деньги на счетах доступны.

"Все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед клиентами. Все средства на счетах сохранены, все операции доступны", — заявила Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ.