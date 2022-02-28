Набиуллина: Все банки будут выполнять обязательства перед клиентами
Она напомнила, что ранее были введены регуляторные послабления для страховых компаний, профессиональных участников рынка.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина высказалась на брифинге по вопросу последствий санкций для российской экономики. Видео © Facebook / Банк России
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заверила на фоне санкций западных стран из-за "Операции Z", что все российские банки будут выполнять обязательства перед клиентами и все деньги на счетах доступны.
"Все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед клиентами. Все средства на счетах сохранены, все операции доступны", — заявила Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ.
Она также напомнила, что ранее были введены регуляторные послабления для страховых компаний, профессиональных участников рынка. ЦБ намерен рассматривать и иные послабления, чтобы гарантировать исполнение всех обязательств перед клиентами, заверила Набиуллина.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.
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