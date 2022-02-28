Путин обсудит новые санкции против России с кабмином и главой Банка России
Совещание состоится в Кремле уже сегодня. На него также приглашены Мишустин, Белоусов, Силуанов, Набиуллина и Греф.
Президент России Владимир Путин встретится с членами правительства и председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, чтобы обсудить последствия санкций для российской экономики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Экономическая реальность, скажем так, существенно изменилась, поэтому сегодня в Кремль к президенту будут приглашены Мишустин, Белоусов, Силуанов, Набиуллина, Греф, возможно, другие представители из администрации президента, с тем, чтобы поговорить об экономических делах", — уточнил он.
Песков добавил, что президенту уже докладывали о рисках для экономики из-за санкций в отношении Центробанка РФ. Он подчеркнул, что график российского лидера сейчас очень интенсивный: много рабочих встреч и телефонных переговоров.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.
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