Путин обсудит новые санкции против России с кабмином и главой Банка России

Совещание состоится в Кремле уже сегодня. На него также приглашены Мишустин, Белоусов, Силуанов, Набиуллина и Греф.

Президент России Владимир Путин встретится с членами правительства и председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, чтобы обсудить последствия санкций для российской экономики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Экономическая реальность, скажем так, существенно изменилась, поэтому сегодня в Кремль к президенту будут приглашены Мишустин, Белоусов, Силуанов, Набиуллина, Греф, возможно, другие представители из администрации президента, с тем, чтобы поговорить об экономических делах", — уточнил он.