Минфин предложил провести в России масштабную амнистию капиталов
По словам Силуанова, эти меры помогут сохранить российские активы, которые сегодня находятся за рубежом.
Минфин России подготовил предложения по проведению амнистии капиталов, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, масштаб амнистии будет превосходить те, что предпринимались в 2015, 2018 и 2019 годах.
"Мы это делаем с целью гарантий российского капитала, который сегодня находится за рубежом", — сказал Силуанов на совещании в правительстве.
Он отметил, что Центробанк продолжает следить за ситуацией на финансовых рынках. При необходимости регулятор совместно с Минфином будет и дальше принимать меры по поддержанию финансовой стабильности, в том числе для укрепления капитальной базы коммерческих банков. По словам Силуанова, все бюджетные обязательства, в том числе социальные, будут исполняться в первоочередном порядке.
"Мы активно взаимодействуем с субъектами РФ, чтобы также обязательства регионов, которые запланированы на текущий год, были исполнены в полном объёме. Что касается исполнения бюджетных обязательств, мы приняли все необходимые меры, чтобы плановые решения были обеспечены финансовыми ресурсами", — заверил министр.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить, среди всего прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.
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