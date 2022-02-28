Минфин предложил провести в России масштабную амнистию капиталов

По словам Силуанова, эти меры помогут сохранить российские активы, которые сегодня находятся за рубежом.

Минфин России подготовил предложения по проведению амнистии капиталов, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, масштаб амнистии будет превосходить те, что предпринимались в 2015, 2018 и 2019 годах.

"Мы это делаем с целью гарантий российского капитала, который сегодня находится за рубежом", — сказал Силуанов на совещании в правительстве.

Он отметил, что Центробанк продолжает следить за ситуацией на финансовых рынках. При необходимости регулятор совместно с Минфином будет и дальше принимать меры по поддержанию финансовой стабильности, в том числе для укрепления капитальной базы коммерческих банков. По словам Силуанова, все бюджетные обязательства, в том числе социальные, будут исполняться в первоочередном порядке.