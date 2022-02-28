Москалькова: Российских студентов отчисляют из вузов Франции, Бельгии и других стран ЕС
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Она подчеркнула, что Минобрнауки оперативно оказывает гражданам всю необходимую помощь и предоставляет места в отечественных университетах.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов в связи с ситуацией на Украине и обсудила с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым вопросы защиты и прав учащихся.
"Министерством принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине. Договорились проводить эту важную работу сообща", — написала Москалькова на своей странице в "Инстаграме".
Кроме того, политики обсудили вопросы обеспечения права на образование студентов, эвакуированных из ДНР и ЛНР. Москалькова подчеркнула, что Минобрнауки оперативно оказывает ребятам всю необходимую помощь и предоставляет места в российских вузах.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже применили санкции против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария и Япония. Британский Минфин также сегодня объявил о введении ограничений против Банка России. Ведомство запретит физическим и юридическим лицам совершать операции с российским Минфином и Фондом национального благосостояния. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.