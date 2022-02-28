Москалькова: Российских студентов отчисляют из вузов Франции, Бельгии и других стран ЕС

Она подчеркнула, что Минобрнауки оперативно оказывает гражданам всю необходимую помощь и предоставляет места в отечественных университетах.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов в связи с ситуацией на Украине и обсудила с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым вопросы защиты и прав учащихся.

"Министерством принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине. Договорились проводить эту важную работу сообща", — написала Москалькова на своей странице в "Инстаграме".