"Ядерная триада" России начала боевое дежурство усиленным составом
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выполнении приказа о переводе сил сдерживания в особый режим.
Дежурные силы ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанских флотов, а также дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу.
"Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ, что, в соответствии с его приказом, дежурные смены пунктов управления ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом", — сообщили Лайфу в пресс-службе МО РФ.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России, а также новых поставках оружия Киеву. На фоне этого президент России приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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