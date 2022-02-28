"Ядерная триада" России начала боевое дежурство усиленным составом

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выполнении приказа о переводе сил сдерживания в особый режим.

Дежурные силы ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанских флотов, а также дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу.