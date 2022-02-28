Премьер Японии заявил об опасности перевода сил сдерживания России в особый режим

Япония считает, что решение президента РФ Владимира Путина перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства усилит нестабильность в мире. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

"Это опасные действия. Они ещё больше усиливают нестабильность", — сказал он в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.