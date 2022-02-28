Премьер Японии заявил об опасности перевода сил сдерживания России в особый режим
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото © ТАСС / YOSHIKAZU TSUNO / POOL
Ранее соответствующий приказ отдал президент РФ Владимир Путин в связи с агрессивной риторикой западных стран.
Япония считает, что решение президента РФ Владимира Путина перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства усилит нестабильность в мире. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.
"Это опасные действия. Они ещё больше усиливают нестабильность", — сказал он в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.