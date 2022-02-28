Минобороны: Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины
За сутки воздушно-космические силы уничтожили восемь машин "Бук М-1", четыре боевых самолёта на земле и один в воздухе.
Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин "Бук М-1", станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолёта на земле, и один боевой самолёт сбит в воздухе", — отметил он.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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