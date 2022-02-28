Минобороны: Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины

За сутки воздушно-космические силы уничтожили восемь машин "Бук М-1", четыре боевых самолёта на земле и один в воздухе.

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.