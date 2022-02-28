Минобороны: Российские ВС поразили 1114 военных объектов Украины

По данным ведомства, на территории страны было уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин, а также 57 реактивных систем залпового огня.

С начала спецоперации Вооружённые силы России поразили 1114 объектов военной инфраструктуры Украины, среди которых был 31 пункт управления и узел связи ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.