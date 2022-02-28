Минобороны: Российские ВС поразили 1114 военных объектов Украины
По данным ведомства, на территории страны было уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин, а также 57 реактивных систем залпового огня.
С начала спецоперации Вооружённые силы России поразили 1114 объектов военной инфраструктуры Украины, среди которых был 31 пункт управления и узел связи ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В частности, российские войска уничтожили 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и миномётов. Кроме того, было ликвидировано 274 единицы специальной военной автомобильной техники.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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