Мэр украинской Ахтырки заявил, что мародёров приказано расстреливать на месте
Поднятие цен на товары также будет расцениваться как грабёж, за которым последует то же наказание.
Мэр города Ахтырки Сумской области Украины Павел Кузьменко заявил, что в мародёров в городе приказано стрелять на поражение во время действия комендантского часа.
"В Ахтырке с 17:30 до 7:00 утра комендантский час... Ночью во время комендантского часа есть разрешение сначала стрелять на предупреждение, а потом на поражение", — заявил мэр в видеообращении, опубликованном изданием "Сегодня".
По словам градоначальника, по мародёрам будут стрелять на поражение. Он подчеркнул, что в городе началось мародёрство в частном секторе, за это теперь будет расстрел на месте. Поднятие цен на товары также будет расцениваться как мародёрство, заключил Кузьменко.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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