Мэр украинской Ахтырки заявил, что мародёров приказано расстреливать на месте

Поднятие цен на товары также будет расцениваться как грабёж, за которым последует то же наказание.

Мэр города Ахтырки Сумской области Украины Павел Кузьменко заявил, что в мародёров в городе приказано стрелять на поражение во время действия комендантского часа.

"В Ахтырке с 17:30 до 7:00 утра комендантский час... Ночью во время комендантского часа есть разрешение сначала стрелять на предупреждение, а потом на поражение", — заявил мэр в видеообращении, опубликованном изданием "Сегодня".