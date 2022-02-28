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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 07:21

Британский Минфин объявил о введении санкций против Банка России

Ведомство также запретит физическим и юридическим лицам совершать операции с российским Минфином и Фондом национального благосостояния.

Правительство Великобритании введёт новые ограничительные экономические меры против Центрального банка России в связи с военной спецоперацией на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе британского Минфина.

"Эти шаги делаются совместно с США и ЕС, чтобы не допустить использования ЦБ РФ своих валютных резервов и подорвать его способность проводить операции с иностранной валютой для поддержки курса рубля", — говорится в заявлении министерства.

При этом уточняется, что меры для введения ограничений, запрещающих физическим и юридическим лицам операции с российскими Центробанком, ФНБ и Минфином, будут приняты немедленно.

ЦБ объявил список мер поддержки кредитных организаций
ЦБ объявил список мер поддержки кредитных организаций

Ранее Лайф писал, что США, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против руководителей РФ. А премьер Австралии объявил о рестрикциях в отношении президента России Владимира Путина и высших должностных лиц страны. Поводом для всего этого стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что войска России не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы страны. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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Александра Васильева
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