Британский Минфин объявил о введении санкций против Банка России

Ведомство также запретит физическим и юридическим лицам совершать операции с российским Минфином и Фондом национального благосостояния.

Правительство Великобритании введёт новые ограничительные экономические меры против Центрального банка России в связи с военной спецоперацией на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе британского Минфина.

"Эти шаги делаются совместно с США и ЕС, чтобы не допустить использования ЦБ РФ своих валютных резервов и подорвать его способность проводить операции с иностранной валютой для поддержки курса рубля", — говорится в заявлении министерства.