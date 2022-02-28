Авиакомпания "Победа" отменила все рейсы в Европу

Российская авиакомпания "Победа" сообщила об отмене всех рейсов в Европу в связи с закрытием воздушного пространства над ЕС. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолётов России. Поводом для этих мер стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.