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Опубликовано 28 февраля 2022, 07:16

Авиакомпания "Победа" отменила все рейсы в Европу

Фото © Flickr / Anna Zvereva

Фото © Flickr / Anna Zvereva

Пассажирам автоматически будет оформлен полный возврат денежных средств.

Российская авиакомпания "Победа" сообщила об отмене всех рейсов в Европу в связи с закрытием воздушного пространства над ЕС. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Все рейсы "Победы" в Европу отменены. Клиентам оформляется автоматически полный возврат денег", — сказано в сообщении.

Вступило в силу решение о закрытии воздушного пространства Евросоюза для России
Вступило в силу решение о закрытии воздушного пространства Евросоюза для России

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолётов России. Поводом для этих мер стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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Оксана Попова
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