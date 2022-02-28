Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Бердянск и Энергодар
Кроме того, группировка войск ЛНР взяла под контроль населённые пункты Хворостянка, Сухановка и Артём, а силы ДНР – Новый Айдар.
Подразделения Вооружённых сил РФ, участвующие в специальной военной операции на Украине, взяли под контроль города Бердянск и Энергодар. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Вооружёнными силами Российской Федерации взяты под контроль города Бердянск, Энергодар", — отметил он.
Кроме того, группировка войск ЛНР при огневой поддержке ВС РФ взяла под контроль населённые пункты Хворостянка, Сухановка и Артём, силы ДНР продвинулись ещё на 19 километров и установили контроль над Новым Айдаром и полностью блокировали Волноваху.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко