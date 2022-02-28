Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Бердянск и Энергодар

Кроме того, группировка войск ЛНР взяла под контроль населённые пункты Хворостянка, Сухановка и Артём, а силы ДНР – Новый Айдар.

Подразделения Вооружённых сил РФ, участвующие в специальной военной операции на Украине, взяли под контроль города Бердянск и Энергодар. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Вооружёнными силами Российской Федерации взяты под контроль города Бердянск, Энергодар", — отметил он.