Минобороны РФ: Мирные жители могут беспрепятственно покинуть Киев

В ведомстве напомнили, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам, гражданскому населению ничего не угрожает.

Минобороны России выпустило обращение к жителям Киева, в котором сообщило о возможности покинуть город по трассе Киев – Васильков.

"Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев – Васильков. Данное направление открыто и безопасно", — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.