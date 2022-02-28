Минобороны РФ: Мирные жители могут беспрепятственно покинуть Киев
В ведомстве напомнили, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Минобороны России выпустило обращение к жителям Киева, в котором сообщило о возможности покинуть город по трассе Киев – Васильков.
"Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев – Васильков. Данное направление открыто и безопасно", — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
В ведомстве напомнили, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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