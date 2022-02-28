Южная Корея запретит экспорт стратегических материалов в Россию

Кроме того, республика рассмотрит возможные ограничения в области поставок полупроводников, компьютеров, сенсоров и средств связи.

В связи с ситуацией вокруг Украины власти Южной Кореи приняли решение присоединиться к международным санкциям против России и запретить экспорт в страну стратегических материалов, усилив процедуру проверки экспорта. Об этом говорится в сообщении МИД республики.