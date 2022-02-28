Южная Корея запретит экспорт стратегических материалов в Россию
Кроме того, республика рассмотрит возможные ограничения в области поставок полупроводников, компьютеров, сенсоров и средств связи.
В связи с ситуацией вокруг Украины власти Южной Кореи приняли решение присоединиться к международным санкциям против России и запретить экспорт в страну стратегических материалов, усилив процедуру проверки экспорта. Об этом говорится в сообщении МИД республики.
Кроме того, Корея рассмотрит возможные ограничения в области экспортного контроля нестратегических материалов, включая полупроводники, компьютеры, сенсоры, связь, авиационную и космическую отрасли и другие. Как сообщили в ведомстве, в будущем список санкций против России будет расширен. Республика уже уведомила Вашингтон о принятом решении.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
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