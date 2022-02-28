Украинская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Россией
Площадка для встречи уже подготовлена. Переговорный процесс между представителями двух стран в Гомельской области начнётся в ближайшие часы.
Украинская делегация прибыла на территорию Белоруссии для переговоров с Россией. Об этом сообщает агентство "Sputnik Беларусь" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.
"Украинская делегация уже на территории Белоруссии, на подъезде к месту переговоров. Ожидается, что встреча с российскими переговорщиками начнётся сегодня утром", — уточняется в телеграм-канале агентства.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, российские переговорщики уже ждут украинскую делегацию в Гомельской области. Её прибытие ожидается в ближайшие часы.
Ранее Лайф писал, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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