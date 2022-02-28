Украинская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Россией

Площадка для встречи уже подготовлена. Переговорный процесс между представителями двух стран в Гомельской области начнётся в ближайшие часы.

Украинская делегация прибыла на территорию Белоруссии для переговоров с Россией. Об этом сообщает агентство "Sputnik Беларусь" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

"Украинская делегация уже на территории Белоруссии, на подъезде к месту переговоров. Ожидается, что встреча с российскими переговорщиками начнётся сегодня утром", — уточняется в телеграм-канале агентства.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, российские переговорщики уже ждут украинскую делегацию в Гомельской области. Её прибытие ожидается в ближайшие часы.