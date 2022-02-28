Пушилин заявил о приостановке всеобщей мобилизации в ДНР
По его словам, необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена кампания, уже заполнено.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о приостановке всеобщей мобилизации, так как уже набрано необходимое количество военных.
"Она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания", — отметил Пушилин в эфире "России 24".
Напомним, глава ДНР подписал указ о всеобщей мобилизации 19 февраля после того, как 18 февраля объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Такие же меры были объявлены и в ЛНР.
А утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.