МИД Белоруссии: Площадка для переговоров России и Украины подготовлена
Стол, за которым пройдут переговоры России и Украины. Фото © МИД Белоруссии
Встреча представителей Москвы и Киева начнётся, как только прибудет украинская сторона. Российские переговорщики уже на месте.
МИД Белоруссии сообщил, что площадка для переговоров представителей России и Украины уже подготовлена.
"Площадка для переговоров России и Украины в Белоруссии подготовлена, ожидается прибытие делегаций", — сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, пишет БелТА.
Он добавил, что переговоры начнутся, как только на место прибудет украинская сторона.
Напомним, переговоры России и Украины должны начаться утром 28 февраля в Белоруссии, предварительно в Гомельской области. Точное место встречи официально не раскрывается. Ранее СМИ сообщали, что переговоры состоятся на КПП Александровка — Вильча близ города Наровля.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.