Ассоциация вузов искусства и культуры поддержала признание ДНР и ЛНР
По мнению членов её правления, на преподавателях сейчас лежит огромная ответственность, они должны доходчиво и правдиво разъяснять студентам происходящее.
Ассоциация вузов искусства и культуры поддержала признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По мнению членов её правления, необходимо было положить конец трагедии и неопределённости в жизни этих регионов. Россия в сложной ситуации пришла на помощь братскому народу, как делала это не раз в своей истории.
"В связи с резким обострением международной обстановки из-за рубежа делаются активные попытки расколоть российское общество, посеять панику, исказить смысл происходящих событий. В наше время, когда против России развёрнута информационная война, крайне важно понимать, какая ответственность лежит на профессорско-преподавательском составе, на тех, кому доверяют учащиеся, на тех, кто может доходчиво и правдиво разъяснить особенности происходящего", — говорится в письме ассоциации, оказавшемся в распоряжении Лайфа.
В обращении подчёркивается, что в российских вузах искусства и культуры нет разделения на национальности. Весь коллектив является одной семьёй. Главной задачей учебных заведений было и остаётся обеспечение качественного, беспрерывного учебного процесса. Правление ассоциации считает, что сейчас вузам необходимо пресекать любые провокационные призывы, грамотно разъяснять студентам истоки и алгоритм разрешения сегодняшней ситуации, а также оказывать материальную помощь украинским студентам в случае необходимости.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Вскоре ВСУ начали в усиленном режиме обстреливать республики, а главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость регионов. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © ТАСС / Лысцева Марина