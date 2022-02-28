Ассоциация вузов искусства и культуры поддержала признание ДНР и ЛНР

По мнению членов её правления, на преподавателях сейчас лежит огромная ответственность, они должны доходчиво и правдиво разъяснять студентам происходящее.

Ассоциация вузов искусства и культуры поддержала признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По мнению членов её правления, необходимо было положить конец трагедии и неопределённости в жизни этих регионов. Россия в сложной ситуации пришла на помощь братскому народу, как делала это не раз в своей истории.

"В связи с резким обострением международной обстановки из-за рубежа делаются активные попытки расколоть российское общество, посеять панику, исказить смысл происходящих событий. В наше время, когда против России развёрнута информационная война, крайне важно понимать, какая ответственность лежит на профессорско-преподавательском составе, на тех, кому доверяют учащиеся, на тех, кто может доходчиво и правдиво разъяснить особенности происходящего", — говорится в письме ассоциации, оказавшемся в распоряжении Лайфа.