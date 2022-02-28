Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС

Персонал станции продолжает работу по обслуживанию объектов, радиационный фон в норме.

Российские военнослужащие взяли под контроль территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции. Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме," — говорится в сообщении.

По его данным, радиационный фон в норме.