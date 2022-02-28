Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС
Персонал станции продолжает работу по обслуживанию объектов, радиационный фон в норме.
Российские военнослужащие взяли под контроль территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции. Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме," — говорится в сообщении.
По его данным, радиационный фон в норме.
А 24 февраля подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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